להפסיק רק לנהל משק בית - ולהתחיל לפגוש אחד את השנייה
תוכנית מקיפה לשלום בית
במרוץ החיים, זוגות רבים הופכים לצוות לוגיסטי מצוין – אבל מאבדים את הקרבה. שיטת דמיונובע לשלום בית נולדה בדיוק בנקודה הזו: להחזיר את המפגש, הנוכחות והאהבה אל תוך הקשר.
שיטת דמיונובע מטפלת בשלום בית– המקום שבו מתרחש הקשר.
מה קורה לנו בדרך?
אנחנו מתפקדים. מנהלים בית, ילדים, עבודה, משימות.
אבל בשקט, בלי לשים לב – משהו מתרחק.
השיחות הופכות טכניות.
הנוכחות נעלמת.
והלב? נשאר מאחור.
מהי שיטת דמיונובע לשלום בית?
זו שיטה חווייתית-תהליכית שמאפשרת לבני זוג:
להשיל מגננות והרגלים אוטומטיים
להקשיב לעולם הפנימי אחד של השני בלי להרגיש איום
לפגוש מחדש אחד את השנייה – מעבר לתפקידים
לחוות קרבה, נראות ואהבה בצורה עמוקה
העבודה נעשית דרך תהליך ייחודי של דמיונובע, הקשבה פנימית ושיח.
תכנית טיפול לשלום בית - מקיף ומעמיק:
8 מפגשים שבועיים
תרגולים מעשיים בדמיון
ליווי במהלך השבוע
משימות ותרגלים לבית
קצת יותר על התהליך..
מדובר בתהליך שלום בית עמוק שמאפשר מפגש פנימי אמיתי בין בני הזוג – מפגש של מהות עם מהות, מעבר לדפוסי ההישרדות וההתנהלות היומיומית.
המטרה היא לבנות קשר פנימי חי ומשמעותי, ולא רק תפקוד זוגי סביב משימות. סדרה של 8 מפגשים שבועיים, כל מפגש נמשך שעה וחצי.
בסיום הסט נבנים כלים אישיים וזוגיים שממשיכים ללוות את בני הזוג בחיי היומיום.
במידת הצורך ניתן לבחון המשך תהליך נוסף.